PSG champion d’Europe : les célébrations virent aux violences avec 780 interpellations

Les célébrations du deuxième sacre européen du PSG ont été marquées par de violents débordements en France, avec 780 interpellations et 219 blessés recensés après la finale remportée face à Arsenal. À Paris comme en province, les forces de l’ordre ont fait face à des incidents multiples, alors que les autorités avaient anticipé la présence de groupes violents en marge des festivités.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé dimanche 31 mai que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal la veille à Budapest, en hausse de 32 % par rapport aux 592 interpellations enregistrées après le premier titre parisien en 2025. Cinquante-sept fonctionnaires de police et de gendarmerie ont été blessés et 219 personnes ont été blessées parmi les civils, dont huit grièvement, selon le ministre cité par l’AFP. Nuñez a qualifié les troubles d’« absolument inacceptables ».

Lors d’un premier point presse à 1h30 du matin, le ministre avait fait état de 416 interpellations à l’échelle nationale, dont 283 dans l’agglomération parisienne, et signalé un policier grièvement blessé à Agen. Le bilan définitif communiqué en cours de matinée du dimanche portait les chiffres à leur niveau final.

À Paris, environ 20 000 personnes s’étaient rassemblées sur les Champs-Élysées dans la nuit du samedi. Les incidents ont été localisés en plusieurs points de la capitale : jets de mortiers et de projectiles contre les forces de l’ordre à la station de métro Étienne-Marcel, dans le 2e arrondissement ; vélos brûlés à la Porte de Saint-Cloud ; véhicule incendié au Trocadéro. Une voiture a percuté la terrasse d’un restaurant dans le 10e arrondissement après que ses occupants avaient tiré des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre, blessant deux personnes. La préfecture de police a indiqué que des groupes avaient dégradé des commerces en plusieurs endroits.

Des incidents anticipés par les forces de l’ordre

Les autorités avaient prévu les débordements. Selon BFMTV, les forces de l’ordre anticipaient plusieurs centaines de casseurs avant la finale. Le président du PSG Nasser al-Khelaïfi avait, depuis Budapest, appelé les supporters au calme dès la fin du match : « Les supporters, faites doucement, ne faites pas de problème, on arrive demain pour célébrer avec vous. » Le club avait publié un communiqué appelant à « vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect ». Le 31 mai, une parade de retour des joueurs était prévue à 14 heures au Champ-de-Mars.

Nuñez a déclaré que les « manifestations festives » avaient été « émaillées d’un certain nombre de débordements, ce qui correspond à la situation que nous avions prévue et donc anticipée ». Il a par ailleurs annoncé que toutes les personnes interpellées feraient l’objet de poursuites judiciaires.

Un bilan plus lourd qu’en 2025

En 2025, après la première victoire du PSG en Ligue des champions, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris. Le bilan de 2026 — 780 interpellations, 57 membres des forces de l’ordre blessés, 219 civils blessés dont 8 grièvement — est donc significativement plus lourd sur l’ensemble des indicateurs disponibles.

La géographie des incidents dépasse Paris : outre les Champs-Élysées et plusieurs arrondissements de la capitale, des débordements ont été signalés en province, dont Agen où un policier a été grièvement blessé. Les chiffres de ventilation par ville n’étaient pas disponibles dans leur intégralité au moment de la publication.