PSG: bonne nouvelle pour Mbappé, à la veille du choc contre le Bayern

Kylian Mbappé a effectué son retour à l’entraînement collectif du PSG ce lundi matin. La star parisienne devrait faire partie du groupe pour le choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Blessé le 1 février dernier, lors du match face à Montpellier en Ligue 1, Kylian Mbappé devait être absent pendant trois semaines comme annoncé par le PSG. Mais, le natif de Bondy a récupéré plus vite que prévue et a effectué son retour à l’entraînement collectif du club parisien ce lundi matin, comme le relaient plusieurs médias français tels que Footmercato et RMC Sports.

Lors de la première partie de la séance qui a été ouverte aux médias, Kylian Mbappé a été aperçu en train de prendre part à un exercice appelé « toro » en compagnie de Neymar et Lionel Messi. Les trois stars du football se sont montrées très concentrées et déterminées pendant cet exercice. Une bonne nouvelle pour le PSG, à la veille du choc en Ligue des champions contre le Bayern Munich (ce mercredi), comptant pour la manche aller des huitièmes de finale de la compétition.

Reste désormais à savoir si l’ancien buteur de Monaco sera retenu dans le groupe pour ce match crucial contre les Bavarois. Selon les informations de médias locaux hier, Mbappé devrait bien être convoqué. Toutefois, Christophe Galtier a précisé qu’il ne souhaitait prendre « aucun risque » avec son joueur afin d’éviter une rechute. Une titularisation contre les hommes de Julian Nagelsmann est donc très peu probable.

Lionel Messi et Marco Verratti étaient également présents à l’entraînement collectif du PSG ce lundi, après avoir été absents pour le match de championnat face à l’AS Monaco samedi dernier. Seuls Renato Sanches et Nordi Mukiele ont manqué la séance, qui a été effectuée sous les yeux de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi.