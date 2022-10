PSG-Benfica: Christophe Galtier se lâche sur Kylian Mbappé

L’entraineur du PSG était ce lundi en conférence de presse, à la veille du match face au Benfica en Ligue des champions. Et Christophe Galtier a mis un terme à la polémique concernant le positionnement de Kylian Mbappé.

Le PSG affronte ce mardi Benfica Lisbonne au Parc des Princes. Un match comptant pour la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Un choc au sommet entre les deux leaders du groupe H dont le vainqueur prendra la tête de la poule. En conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier s’est exprimé sur cette rencontre qui sonne comme le premier gros test pour le technicien français sur le banc parisien.

Déjà critiqué pour ses choix tactiques après le nul face à Reims (0-0) en Ligue 1, l’ancien coach de Nice doit également gérer les humeurs de Kylian Mbappé, mécontent de son positionnement comme pivot. Face à la presse, l’entraineur français a tenté d’éteindre la polémique sur le cas de son attaquant vedette. « Il y a la réaction de Kylian après notre match, c’est une réaction à chaud dans un moment de frustration pour les uns et les autres. […] J’ai évidemment beaucoup parlé avec Kylian en début de saison et j’avais été très attentif après sa déclaration en Equipe de France où il se sent plus à l’aise dans l’animation« , a déclaré Galtier dans des propos rapportés par les médias français.

« Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j’arrive ou au moment où il a prolongé. Mais nous avons souvent discuté avec le Président et Luis Campos pour avoir un attaquant de référence, avec un autre profil. On cherchait un attaquant qui pouvait nous permettre de nous retrouver avec deux attaquants et permettre à Kylian d’évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur là n’est pas arrivé. On a d’autres joueurs, totalement différents », a-t-il ajouté.

« Il existe une réelle relation entre Kylian et Léo, entre Kylian et Neymar, si ce n’est que Kylian se retrouve quelques fois dans l’axe et a la sensation d’être un pivot. Je crois que c’est un joueur très intelligent, capable d’adapter ses déplacements en fonction d’une organisation offensive. J’en ai parlé avec lui hier en fin de matinée, sur le fait de pouvoir parler et échanger et sur ses attentes », s’est encore expliqué le coach parisien sur ce sujet. Suffisant pour calmer Mbappé?