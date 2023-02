PSG-Bayern: Lothar Matthäus prédit la qualification des bavarois

Lothar Matthäus, ancien joueur du Bayern et légende du football allemand, prédit une qualification de Munich contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

C’est le choc que tout le monde attend lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG et le Bayern Munich vont se livrer une double confrontation palpitante pour une place au tour suivant de la compétition. La manche aller de ce duel est d’ailleurs prévue ce mardi soir (21h, GMT+1) au Parc des Princes. Et alors que tout le monde s’attend à une opposition serrée, Lothar Matthaus lui voit les Allemands passés aisément en quart de finale.

« Le Bayern éliminera Paris et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si vous suivez l’actualité du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le FC Bayern n’a aucun souci en comparaison. Ni Gnabry et Gucci, ni Manuel Neuer et l’accident de ski ne peuvent suivre ce qui se passe autour de l’équipe française. Sur le plan sportif, Messi, Neymar et Cie ont été éliminés en coupe face à leurs rivaux détestés du sud,

l’Olympique de Marseille. En championnat, il y a eu la faillite dans le duel de prestige contre Monaco. L’histoire de Neymar, des blessures de Mbappe et ainsi de suite. En comparaison, la Bavière est tout ensoleillée. Trois victoires de suite. En coupe, ils ont atteint avec confiance le tour suivant et pointent en tête du championnat », a lâché la légende du football allemand dans une chronique sur Sky Sports.

« La pression est énorme. Mais c’est comme ça quand tu joues et travailles au FC Bayern. Pour moi, le Bayern est le favori des deux matches et je m’attends à ce qu’il se qualifie pour le tour suivant. Je ne dis pas ça en tant que fan ou ancien joueur, je le dis avec conviction. Paris peut briller, mais s’effondre aussi régulièrement. Je pense que le Bayern à une unité plus grande, plus compacte et plus rapide« , conclut-il. Rendez-vous dans quelques heures pour savoir qui sera déjà vainqueur du premier acte de ce choc tant attendu entre parisiens et bavarois.