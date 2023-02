PSG-Bayern: Julian Nagelsmann ne croit pas au forfait de Mbappé

En conférence de presse, ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a déclaré ne pas croire à l’absence de Kylian Mbappé, pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue de champions entre le club munichois et le PSG.

La mauvaise nouvelle est tombée hier jeudi. Kylian Mbappé est out pour les trois prochaines semaines, après s’être blessé à la cuisse et au genou contre Montpellier en Ligue 1. Il manquera donc, normalement, le match aller du huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich le 14 février prochain. C’est en tout cas ce que sous-entend le communiqué du club parisien sur l’état de son joueur.

Cependant, l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, ne croit pas en l’absence de Mbappé pour ce choc européen et estime que le PSG est en train de bluffer. «Je ne crois pas qu’il va rater le match. Je m’attends à ce qu’il joue. Je ne sais pas ce qu’il a. La déclaration sur le site Internet du PSG est assez vague. Je ne peux pas l’imaginer rater le match. Bien sûr, ils peuvent jouer au poker. Je me prépare pour le match comme s’il allait jouer», a affirmé le technicien allemand, relayé par RMC Sport.

Dans le même temps, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier, également en conférence de presse, a bien confirmé une absence de Kylian Mbappé « pour à peu près trois semaines d’après le bilan qui a été fait par le staff médical ». « Est-ce qu’il a trop joué ? Est-ce que c’est évitable ? On est dans une saison singulière, il y a eu une Coupe du monde en plein milieu et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs il y a de la fatigue qui est générée et des blessures. Par philosophie,

je pense que les blessures font partie du métier. On est malheureux pour Kylian, il veut tout le temps être présent, mais on ne peut pas passer une saison sans avoir de problème physique”, a-t-il ajouté sur le pépin psychique du prodige bondynois. Finalement, Kylian Mbappé est-il vraiment forfait pour le choc contre le Bayern Munich, ou c’est réellement une stratégie du PSG pour tenter de déstabiliser son adversaire? Réponse dans quelques jours.