PSG bat Thonon-Evian et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe LFFP

À 21 ans, Océane Toussaint a découvert pour la première fois les filets parisiens en match officiel. Pour le dernier quart de finale de la Coupe LFFP, le PSG a pris le dessus sur Thonon-Evian, formation de Seconde Ligue, en s’imposant 3-0 au Campus PSG de Poissy.

Les Parisiennes ont ouvert le score peu avant la pause grâce à Isabela (35e), puis Marie Lafontaine, pour sa première apparition, a inscrit un doublé en seconde période (63e et 85e) qui scelle la qualification. L’équipe a signé cette victoire sans concéder de but, laissant la jeune gardienne enregistrer une première feuille propre en professionnel, à la place de l’Anglaise Mary Earps.

Dans une vidéo publiée par le club, Toussaint est revenue sur cette rencontre au micro de la chaîne interne, tendue par Sakina Karchaoui, sa coéquipière et capitaine. La gardienne a exprimé sa joie d’avoir pu aider le collectif et de repartir avec le succès, tandis que Karchaoui a salué la solidité de sa prestation.

Cette sortie convaincante offre à la jeune internationale française une occasion importante de montrer son niveau à haut niveau. Pour le PSG, la victoire permet d’enchaîner et de préparer la demi-finale avec confiance.

Au prochain tour, les Parisiennes se mesureront au Paris FC pour un derby qui promet d’être disputé.