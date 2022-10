PSG: au creux de la vague, Kylian Mbappé reçoit le soutien de Didier Drogba

Lynché par la presse tant française qu’espagnole pour les tentatives de son clan pour amener le PSG à respecter les promesses faites à leur protégé, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de Didier Drogba qui a pris la défense de l’attaquant français sur RTL Soir.

C’est le joueur qui fait le plus parler de lui sur la planète foot en ce moment. Visiblement lassé des engagements non tenus du PSG et son repositionnement sur le terrain depuis le début de la saison, en pivot selon lui, l’attaquant français a décidé de faire ses bagages au prochain mercato hivernal, selon Marca. Une décision critiquée par plusieurs consultants et légendes du cuir rond qui ont dénoncé les frasques d’un joueur à qui son club a tout permis.

Face à cette avalanche de critiques, le champion du monde 2018 peut compter sur le soutien de Didier Drogba. Invité sur RTL Soir, l’ancienne gloire ivoirienne a pris la défense du Bondynois. « Si aujourd’hui c’était Cristiano qui était dans cette posture là, personne ne crierait au scandale. Je pense que ce que Mbappé demande c’est un peu de respect. N’oubliez pas qu’il est jeune. Des erreurs, des petites erreurs, il va en commettre. Mais il faut qu’en même être clément avec lui. C’est quelqu’un qui représente la France, quelqu’un qui est champion du monde qui vous a donné une Coupe du Monde. Je vais dire à un moment donné, il faut apaiser les choses«, a expliqué Drogba sur la chaîne française.

L’ancien capitaine des Eléphants voit même le joueur de 23 ans dans la liste des meilleurs joueurs au monde du moment. « Il est clair. Aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs joueurs au monde. C’est normal et il apprend à vivre avec aussi. Souvent on s’étonne quand les meilleurs joueurs français partent pour aller jouer à l’étranger, on n’est pas content mais aujourd’hui il y en a un qui a décidé de rester et on lui tombe dessus. Je trouve ça paradoxale », a-t-il ajouté.

Une sortie qui va certainement fait plaisir à Mbappé dont la relation avec le club de la capitale serait fortement dégradée ces dernières heures avec les révélations par Médiapart d’une « armée numérique » créée par la direction parisienne pour critiquer l’ancien Monégasque. La presse française voit même le Camerounais d’origine rompre son contrat avec l’actuel leader de Ligue 1.