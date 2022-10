PSG: après le Real et Liverpool, trois autres clubs à l’affût pour Mbappé

Alors que les envies de départ de Kylian Mbappé, frustré par sa situation au club, continuent d’ébranler tout le Paris Saint-Germain, plusieurs cadors européens se positionnent déjà pour accueillir l’éventuelle arrivée de l’attaquant français.

C’est la nouvelle qui fait le tour de la communauté sportive depuis 24 heures. Selon les informations de Marca et repris par plusieurs médias européens, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet hiver. L’attaquant français aurait décidé de s’en aller du club parisien juste après la Coupe du monde 2022. La raison? Sa situation chez les Rouge & Bleu où il ne se sentirait plus heureux, lassé des promesses non-tenues de ses dirigeants et son positionnement dans le système du nouvel entraîneur, Christophe Galtier, en pivot selon lui.

Il n’en fallait pas plus pour que plusieurs cadors sur le vieux continent se mirent à rêver du buteur français. En effet, selon Sport, pas moins de cinq clubs seraient à l’affût pour le Bondynois. Outre son courtisan madrilène en la personne du Real, qui n’a toujours pas abandonné la piste menant au champion du monde 2018 malgré les échecs essuyés jusqu’ici, quatre écuries anglaises suivent également avec intérêt la situation de l’ancien Monégasque. Il s’agirait de Liverpool, qui a longtemps cherché à s’offrir le joueur de 23 ans, mais également Chelsea et les deux Manchester (United et City).

Des clubs qui ont des bourses assez bien remplies pour acheter l’international Tricolore, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Cependant, il est très peu probable de voir l’actuel leader de la Ligue 1 céder le joyau de sa couronne. Le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà fait savoir ne pas entendre parler d’un départ du Français, et son directeur sportif, Luis Campos, a formellement démenti les allégations du journal espagnol.