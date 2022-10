PSG: annoncé sur le départ, Kylian Mbappé prend une grande décision

Selon les informations d’El Chiringuito, Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG alors qu’il était prévu qu’il se rende à Madrid ce mercredi pour assister à une fête nationale.

Une décision qui va calmer un peu les rumeurs sur son départ du PSG cet hiver? Annoncé à Madrid ce mercredi pour assister à un évènement, Kylian Mbappé a finalement décidé de ne pas s’y rendre. Selon l’émission « El Chiringuito », le buteur parisien a décidé de décliner l’invitation pour mieux se concentrer sur les prochains rendez-vous avec son club. L’attaquant français était invité avec ses coéquipiers Sergio Ramos, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour assister à « La Corrida De la Hispanidad« , une fête nationale en Espagne.

Mais la raison de cette décision est avant tout un souci de santé. Touché en fin de match lors du nul (1-1) entre le PSG et Benfica, mardi soir, en 4è journée du groupe H de la Ligue des champions, le joueur de 23 ans a dû céder sa place à Carlos Soler. Et ce matin, il devrait suivre un examen pour connaître la nature exacte de son mal. Le natif de Bondy a donc privilégié de se reposer que de taper une longue distance pour se rendre en Espagne et alimenter davantage les rumeurs sur son probable départ du club français.

Des rumeurs lancées la veille par le média ibérique Marca, qui a annoncé que le champion du monde 2018 aurait décidé de quitter l’actuel leader de la Ligue 1 dès le mois de janvier, lassé des promesses non-tenues et de son repositionnement depuis le début de la saison, en pivot selon lui. Mais pour le board parisien, il ne s’agit que d’un simple coup médiatique de l’entourage du joueur pour faire pression en interne sur les autres cadres du vestiaire. Le président du PSG, Nasser Nasser Al-Khelaïfi, ne veut lui pas entendre parler d’un départ de son joyau, alors que le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos, a formellement démenti les allégations du média espagnol qui continuent de secouer la planète foot.