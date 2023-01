PSG-Angers: Verrati forfait, Lionel Messi et Neymar disponibles

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a annoncé le forfait de Marco Verratti pour le duel contre Angers comptant pour la 18è journée de la Ligue 1. En revanche, Lionel Messi et Neymar seront disponibles pour cette rencontre.

Toutes les rencontres de la 18è journée du championnat français se disputeront ce mercredi. A cette occasion, le PSG recevra Angers, pour tenter de relever la tête, après la défaite contre Lens (3-1), lors de la dernière levée de Ligue 1. Pour ce duel, l’entraîneur Christophe Galtier devra faire sans Marco Verratti. « Malheureusement, Marco a ressenti une gêne à la cuisse donc on a écourté sa séance. On verra au niveau des examens« , a expliqué le technicien français face aux médias.

En revanche, il pourra compter sur deux renforts majeurs. Neymar, suspendu pour un match après un carton rouge, et Lionel Messi qui est enfin de retour après la victoire de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022. « Ça faisait un certain moment que le groupe était éparpillé en raison de la Coupe du monde, de la récupération de certains ou des joueurs absents. On a retrouvé un peu de densité dans le groupe. On retrouve Leo (Messi) et Ney. Le groupe n’est pas au complet puisqu’il y a pas mal d’absents mais il est beaucoup plus opérationnel que ces dernières semaines« , poursuit Galtier.

Christophe Galtier a enfin écarté la présence de Renato Sanches contre Angers, malgré son retour de blessure. « Renato va bien, confie Galtier. Il a intégré les séances avec nous, il sera disponible pour le match de Rennes, il ne sera pas dispo demain. Il s’est entraîné collectivement ce matin, hier aussi. Il a besoin d’une semaine de préparation pour intégrer le groupe.«