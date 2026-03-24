PSG: Achraf Hakimi ferme la porte au Real Madrid

Les rumeurs d’un retour d’Achraf Hakimi au Real Madrid ont agité les réseaux ce mardi, après des informations relayées par Radio Marca. Rapidement, l’agent du latéral marocain, Alejandro Camaño, est intervenu pour mettre fin aux spéculations. « Achraf est pleinement épanoui au PSG. Il est concentré sur la Ligue des Champions et souhaite emmener le club le plus loin possible », a expliqué Camaño à Winwin. « Son contrat court encore trois ans, et pour l’instant, il n’a aucune intention de partir. Il apprécie son entraîneur, ses coéquipiers et se sent bien dans le pays. L’idée d’un transfert au Real Madrid n’a jamais été à l’ordre du jour. »