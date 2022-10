PSG: Achraf Hakimi éteint la polémique Kylian Mbappé

En zone mixte après PSG-Benfica (1-1), mardi soir, en Ligue des champions, Achraf Hakimi s’est prononcé sur les rumeurs annonçant Kylian Mbappé sur le départ cet hiver. Et le latéral marocain a assuré que son coéquipier parisien reste attaché au club français.

Lâchée par Marca dans l’après-midi du mardi, la rumeur annonçant Kylian Mbappé sur le départ cet hiver, continue de susciter des commentaires au sein de la communauté sportive. Dans ses colonnes, le journal espagnol affirme que l’attaquant français a décidé de faire ses bagages au prochain mercato estival, lassée des promesses non-tenues par ses dirigeants et son repositionnement sur le terrain, en pivot selon lui. Une information reprise par l’ensemble de la presse sportive européenne qui parle d’une cassure dans le vestiaire parisien où les « caprices » du champion du monde 2028 commencent à agacer beaucoup plus d’un.

Coéquipier de l’ancien Monégasque et proche du natif de Bondy, Achraf Hakimi a été interrogé sur les envies de départ de son partenaire parisien, à la sortie de la rencontre face à Benfica (1-1), mardi soir, en Ligue des champions. Et le latéral marocain a pris la défense du joueur de 23 ans. Pour le Lion de l’Atlas, le buteur français reste attaché au PSG.

«On parle toujours de ce genre de choses. J’ai vu Kylian concentré sur le match et le club. On n’a pas parlé de ça. C’est vous qui sortez les choses de leur contexte. Il est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux et je pense que c’est le plus important», a expliqué le défenseur marocain, rapporté par la presse française.