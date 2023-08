PSG: accolade avec Mbappé, haie d’honneur… les images des adieux de Neymar (vidéo)

-Publicité-

Après s’être engagé avec Al Hilal en Arabie saoudite, Neymar est revenu à Poissy ce jeudi afin de dire au revoir à ses coéquipiers du PSG.

Au lendemain de sa signature avec Al Hilal en Arabie saoudite, l’icône du football brésilien, Neymar, a fait ses adieux à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Après avoir officiellement scellé son contrat de deux ans avec le club de Riyad, pour une somme considérable de 90 millions d’euros hors bonus, Neymar a pris un moment pour rendre visite à son ancienne équipe au centre d’entraînement de Poissy, dans les Yvelines.

Le PSG a partagé des images touchantes de cette rencontre intime, montrant Neymar interagissant chaleureusement avec ses partenaires et amis de longue date. Une image en particulier a attiré l’attention : Neymar enlaçant Kylian Mbappé, son coéquipier vedette, malgré les rumeurs qui circulaient concernant une possible tension entre les deux joueurs. Ces rumeurs avaient été alimentées par un « like » de Neymar sur les réseaux sociaux, suggérant que Mbappé aurait demandé son départ auprès de la direction du club.

