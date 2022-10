PSG: 2 joueurs accusés de soutenir la torture animale

Présents lors d’une corrida à Madrid ce mercredi, Sergio Ramos et Keylor Navas ont été accusé par la PETA, association qui défend les droits des animaux, de soutenir la torture animale.

Décidément, c’est la semaine de toutes les polémiques au PSG. Après l’annonce des envies de départ de Kylian Mbappé en janvier par Marca, et Mediapart qui a révélé que le club français aurait déstabilisé ses propres joueurs sur les réseaux sociaux lors de la saison 2018/2019, c’est au tour de Sergio Ramos et Keylor Navas de se retrouver dans l’œil du cyclone.

En effet, les deux joueurs du club Parisien étaient à Madrid ce mercredi, Kylian Mbappé devait également s’y rendre avant d’annuler son voyage, pour assister à une corrida, un sport national en Espagne qui consiste en un combat entre un homme et un taureau. La présence des deux joueurs a révolté la PETA, association à but non lucratif dont l’objet est de défendre les droits des animaux, qui s’est attaqué à Ramos et Navas dans un long communiqué dans lequel elle accuse les deux footballeurs du PSG de soutenir la torture animale.

«Après que l’entraîneur du PSG et son joueur phare aient tourné au ridicule une question sur la crise climatique, voilà que deux autres joueurs du club s’affichent soutenant l’un des pires spectacles de torture animale. Contrairement à un footballeur, un taureau ne choisit pas de participer à cette mise en scène sordide, et une corrida n’est que terreur, agonie et mort pour cet animal sensible qui ressent des émotions au même titre que nous. Il est honteux que des joueurs du PSG, censés être des modèles, promeuvent le massacre public d’êtres sensibles.

Ils devraient comprendre qu’un véritable sport n’a lieu qu’entre des participants volontaires, et que d’assister à la lente torture à mort d’un animal tâche leur image et celle de leur équipe de sang. Les joueurs du PSG ont une responsabilité envers leur public, leurs jeunes fans, et la France, qu’ils représentent à l’international, et ils se doivent de montrer l’exemple en ne soutenant pas la cruauté animale», indique, notamment, le communiqué de l’association.

Une affaire qui devrait faire réagir le PSG et les principaux concernés. Alors que le club de la capitale française est invaincu cette saison, les dossiers extra-sportifs, qui s’accumulent, risquent de chambouler les résultats des Rouge et Bleu.