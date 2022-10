PSG 2 – 1 Nice: la réaction de Christophe Galtier

Le PSG s’est imposé contre Nice (2-1) en Ligue 1 ce samedi soir. Après la rencontre, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a jugé la prestation de son équipe au micro du Ruiz Club

Après une pause internationale de deux semaines, le PSG était de retour en Ligue 1 ce samedi, à l’occasion de la neuvième journée. Opposés à Nice, les Parisiens se sont imposés dans la douleur sur le score de 2-1. Poussif et bousculé par moments en seconde période, le champion de France en titre s’en est remis à une erreur de relance de Kasper Schmeichel pour arracher la victoire (2-1). L’entraîneur du club de la capitale, Christophe Galtier, a jugé la prestation de son équipe, après la rencontre, au micro du Ruiz Club.

« Je regardais un peu l’historique de ce genre de matchs, retour de trêve internationale, avec des joueurs qui ont beaucoup voyagé et joué. On a eu 10-11 jours de séances à 4-5 joueurs. C’est aussi un match qui arrive juste avant une rencontre évidemment importante en Ligue des Champions. Donc je me doutais que ça serait un peu difficile, mais je savais qu’il y avait aussi de la qualité du côté de Nice. Finalement, ça a donné un match difficile. Autant, j’étais satisfait de la première période, on a eu des bonnes choses, même si on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions, mais par contre on a eu un début de seconde période catastrophique« , a-t-il déclaré.

Le PSG devra se montrer beaucoup plus régulier mercredi prochain en Ligue des champions contre Benfica. Actuellement leaders de leur groupe en C1 (6 points en 2 matchs), les parisiens prendraient une énorme option pour la qualification en huitièmes de finale en cas de victoire contre les Portugais. Mais pour cela, il faudra éviter de faire les mêmes erreurs que face à Nice ce samedi.