PSG 0-1 Liverpool: « l’un des plus gros vols du football », Jamie Carragher

Liverpool a pris une option sur la qualification en s’imposant 1-0 face à Paris Saint-Germain, mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un succès qui porte la marque d’Harvey Elliott, auteur de l’unique but de la partie en fin de match.

Les chiffres du match parlent d’eux-mêmes: 27 tirs à 2, 10 tirs cadrés contre 1, 70 % de possession pour le PSG. Malgré cette domination sans partage, les Parisiens se sont heurtés à un Alisson Becker impérial, auteur de plusieurs défilés décisifs. De son côté, Liverpool n’a cadré qu’une seule frappe… celle qui a offert la victoire.

L’ancien joueur et consultant Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots après le match sur CBS Sports: « C’est l’un des plus gros vols que vous aurez jamais vu dans le football. Je n’arrive pas à croire ce que je viens de voir ! »

Un PSG frustré mais confiant pour le retour

Les joueurs du PSG, à l’image d’ Achraf Hakimi et de Vitinha, ont affiché leur frustration mais aussi leur optimisme pour le match retour à Anfield. « On a été supérieurs à Liverpool. Si on joue de la même manière, on marquera et on passera », a déclaré Hakimi en zone mixte.

L’entraîneur parisien Luis Enrique a également tenu un discours rassurant: «Nous avons montré que nous étions capables de dominer une grande équipe. À Anfield, nous n’aurons plus rien à perdre. Nous irons là-bas pour nous qualificatif.»

Rendez-vous le 12 mars pour le match retour, où le PSG devra faire preuve d’efficacité pour espérer renverser la situation et décrocher son ticket pour les quarts de finale.