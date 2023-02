Prophète Francis Ngawala : « Il faut éviter de faire l’amour dans le noir »

Le prophète Francis NGAWALA, une figure religieuse influente de la république démocratique du Congo, a récemment fait une déclaration controversée concernant l’acte sexuel. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a exhorté les gens à éviter de faire l’amour dans l’obscurité.

Lors d’une récente prédication à l’occasion de la célébration d’un mariage dans son église, le prophète a affirmé que l’obscurité est associée à une énergie négative et qu’il est préférable d’éviter tout acte physique ou spirituel durant ces moments. Il a également fait référence à des croyances religieuses et spirituelles pour étayer ses propos. « Evitez de faire l’amour dans le noir ou encore pendant les moment de délestage » a,-t-il écrit.

Cependant, cette déclaration a suscité de nombreuses réactions négatives de la part de différents groupes sociaux, y compris des personnes de différentes croyances religieuses et des organisations de défense des droits de l’homme. Les critiques considèrent ces déclarations comme irrationnelles et dénuées de fondement scientifique, et affirment qu’elles peuvent causer des préjudices psychologiques et sociaux aux couples et à la société en général.

Faut-il le rappeler, Francis NGAWALA est Président de la Fondation la Voix de la puissance divine Ngawala Ministries (depuis le 20 juin 2008) et Responsable de l’église Parole de foi (depuis décembre 2009) à Kinsha­sa.

Il est docteur en psychologie chrétienne et conseil, écrivain et conférencier inter­national. Le contenu de ses enseigne­ments sont très tournés vers les thèmes tels que la famille, la délivrance, la for­mation des serviteurs de Dieu et la préparation des jeunes au mariage.