Lors d’une rencontre avec le ministre tchadien des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat,Abakar Rozzi Teguil, le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a plaidé en faveur de l’intégration du Tchad dans la fédération ouest-africaine en cours de constitution.

Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a reçu en audience Abakar Rozzi Teguil, le ministre tchadien des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat, dans le cadre de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays et la lutte contre le terrorisme, mais également sur la possibilité d’une intégration du Tchad dans la fédération déjà en cours de constitution avec le Burkina Faso et le Mali notamment.

Le Premier ministre burkinabè a souligné la proximité culturelle entre le Burkina Faso et le Tchad, et a évoqué les avantages d’une telle intégration : « Si le Tchad, avec la puissance et l’expérience de son armée intègre cette fédération, nous serons une force ». Il a également affirmé la détermination du Burkina Faso à poursuivre dans cette voie, tout en reconnaissant les difficultés éventuelles avec la CEDEAO.

Abakar Rozzi Teguil a quant à lui, plaidé pour un approfondissement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’artisanat, du tourisme et de la culture, et a souhaité que le Tchad soit choisi comme pays invité d’honneur de la prochaine édition du FESPACO.

L’intégration du Tchad dans la fédération ouest-africaine en cours de constitution est un projet ambitieux qui suscite des espoirs mais aussi des interrogations quant à sa faisabilité. Toutefois, la volonté affirmée du Premier ministre burkinabè et du ministre tchadien des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que leur engagement en faveur de la coopération bilatérale, offrent des perspectives encourageantes pour la région ouest-africaine.