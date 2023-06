Procès pour viol: Benjamin Mendy a déclaré avoir couché avec 10 000 femmes, selon le tribunal

L’ancien défenseur de Manchester City, Benjamin Mendy, est jugé depuis lundi à Chester Crown Court, accusé d’avoir violé une jeune femme et d’avoir tenté de violer une autre.

Le jury a été informé que Mendy aurait attaqué une femme de 24 ans dans son manoir de 4 millions de livres sterling dans le Cheshire en octobre 2020, et aurait également agressé une femme de 29 ans à son domicile deux ans auparavant. Deux accusations que le défenseur français a nié.

Au cours du procès, le jury a appris que Mendy avait dit à la première femme: « Ça va, j’ai eu des relations sexuelles avec 10 000 femmes » après l’avoir prétendument violée. Le tribunal a été informé que l’international tricolore organisait des fêtes chez lui à Mottram St Andrew, où des hommes et des femmes étaient présents.

L’accusation a fait valoir que le joueur de 28 ans avait profité des deux femmes à des moments différents. La première femme appelée femme A, a rencontré Mendy dans une boîte de nuit à Barcelone fin 2017 et s’est ensuite rendue chez lui avec un ami. Le matin, alors qu’elle prenait sa douche, le footballeur serait entrée dans la salle de bain sans y être invitée et aurait tenté de la violer sur le lit malgré ses protestations.

La deuxième femme, appelée femme B, a été invitée à revenir chez Mendy avec ses amis après une soirée à Alderley Edge. Elle allègue que l’ancien de Monaco a pris son téléphone, l’a conduite dans sa chambre et lui a dit de se déshabiller. Malgré ses objections, Mendy l’aurait violée par derrière. « C’est bon. J’ai eu des relations sexuelles avec 10 000 femmes« , aurait balancé le Français selon sa victime.

Le tribunal a également appris que Mendy avait été acquittée d’infractions sexuelles alléguées par d’autres femmes lors d’un précédent procès plus tôt cette année. Le procès en cours se concentre sur les accusations de viol et de tentative de viol sur lesquelles le jury précédent n’a pas été en mesure de se prononcer.

La défense soutient que tout contact sexuel que Mendy a eu avec les femmes était consensuel. Le procès se poursuit à Chester Crown Court, et le jury de six femmes et six hommes a été chargé de fonder sa décision uniquement sur les preuves présentées au tribunal. Les audiences devraient durer trois semaines. Le natif de Longjumeau risque lui, la prison à vie.

