Procès Giggs: les graves révélations de son ancienne compagne

L’ex-compagne de l’ancienne star de Manchester United, Ryan Giggs, a décrit mardi en larmes le comportement « agressif » du joueur retraité, jugé pour violences conjugales.

Accusé de violences conjugales, l’ancien joueur de Manchester United et ex-sélectionneur du pays de Galles Ryan Giggs est jugé depuis ce lundi par une cour de Manchester. Son ex-compagne Kate Greville a décrit mardi sous les yeux du Gallois, présent sur le banc des accusés, les violences commises à son encontre par l’ancienne gloire des Red Devils. La jeune femme de 36 ans a relaté a la cour une de leur violente dispute

« Je ne l’avais jamais vu aussi furieux avant. Il était saoul« , a affirmé Kate Greville à la cour. « Il m’a plaquée au sol et a essayé d’attraper mon téléphone de ma main« , a-t-elle continué. « Il s’est approché de moi et m’a donné un coup de tête au visage« , a-t-elle dit. « J’étais en état de choc. Je suis tombée en arrière. Ma lèvre a instantanément enflé. De toutes les fois où il m’a fait du mal, là, c’était différent. Car il avait une réelle intention (de me faire mal)« , a-t-elle souligné.

La jeune femme de 36 ans a ensuite détaillé ses soupçons sur l’infidélité de son ex compagnon, affirmant qu’il niait de manière agressive, bloquant son numéro et l’ignorant, avant de la supplier de revenir. « C’était comme une bataille mentale constante. J’ai commencé à ressentir une anxiété horrible« , a-t-elle déclaré. De son côté, l’avocat du footballeur, Chris Daw, a déclaré lundi que son client « n’avait recouru à aucune violence illégale« , tout en affirmant que le gallois reconnaissait toutefois que son comportement « sur le plan moral était loin d’être parfait« .