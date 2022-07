Procès FIFA: accusés d’escroquerie, Michel Platini et Sepp Blatter acquittés

Le Tribunal pénal fédéral a acquitté vendredi les anciens présidents de la FIFA et de l’UEFA Sepp Blatter et Michel Platini. Les deux hommes étaient accusés d’escroquerie.

Après six ans d’enquête et deux semaines de procès pour escroquerie en Suisse, Michel Platini et l’ex-président de la Fifa Sepp Blatter​ connaîtront leur jugement vendredi, dans l’affaire qui les a placés au ban du football mondial. A 10h00 locales (08h00 GMT), la présidente du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (sud-est) scellera le sort des deux ex-dirigeants. Le parquet a requis mi-juin un an et huit mois de prison avec sursis, bien en dessous des cinq ans d’emprisonnement qu’ils encourent.

Ils plaident l’acquittement

Mis en cause dans d’autres affaires pénales mais jugés pour la première fois, le Français de 67 ans et le Suisse de 86 ans ont chacun plaidé l’acquittement, eux qui clament leur innocence et voient dans ce dossier une manipulation destinée à les écarter du pouvoir.

Pendant des années, la défense s’est évertuée à ramener dans les débats un possible rôle en coulisses de Gianni Infantino, ancien bras droit de Michel Platini à l’UEFA, puis élu inattendu début 2016 à la présidence de la Fifa – qui paraissait promise à son ancien chef. Mais si M. Infantino est visé depuis 2020 par une procédure distincte pour trois rencontres secrètes en 2016 et 2017 avec l’ancien chef du parquet suisse, jamais les magistrats n’ont joint les deux dossiers, rendant judiciairement hors sujet tout soupçon de complot.