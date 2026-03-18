Procès d’un ancien diplomate belge pour l’assassinat de Patrice Lumumba

Un tribunal de Bruxelles a requis la comparution d’Étienne Davignon, ancien diplomate belge âgé de 93 ans, dans le cadre d’une instruction portant sur son rôle présumé dans l’assassinat de Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo et figure de l’anticolonialisme. La famille de Lumumba est à l’origine de la procédure judiciaire.

La convocation de Davignon est présentée par les demandeurs comme une avancée dans la recherche de vérité et de réparation pour les proches de l’ancien dirigeant congolais.

Les chefs retenus contre Davignon incluent des crimes de guerre, notamment sa participation à la détention et au transfert illégaux de Patrice Lumumba ainsi qu’à des traitements qualifiés d’humiliants et dégradants. Il est également mis en cause pour une implication présumée dans l’élimination de Maurice Mpolo et Joseph Okito.

La Belgique avait officiellement reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba en 2002; selon les textes, il s’agirait de la première poursuite visant un responsable belge pour cette affaire. Le procès attendu est décrit comme un moment important pour l’histoire de la République démocratique du Congo et pour les relations entre la Belgique et son ancienne colonie.

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Selon les éléments rappelés, l’assassinat de Patrice Lumumba, survenu le 17 janvier 1961, avait provoqué une vive émotion au plan international et est considéré comme un tournant de l’Afrique post-coloniale. La décision de juger Davignon est présentée comme un pas vers la reconnaissance des crimes commis durant la période coloniale.

Les avocats de la partie civile et la famille de Lumumba attendent le déroulement de la procédure pour faire la lumière sur les circonstances du meurtre.

Si le procès se tient, Davignon deviendrait le premier responsable belge à comparaître devant la justice 65 ans après l’assassinat de Patrice Lumumba et la dissolution de son corps dans l’acide. Dix personnes avaient été poursuivies initialement pour complicité dans ce meurtre; Davignon demeure, d’après les informations, le seul suspect encore en vie.

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