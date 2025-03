Procès disparition de Pierre Urbain Dagnivo : la justice béninoise fixe la date d’une nouvelle audience

- Publicité-

La justice béninoise a fixé une nouvelle audience du 11 au 14 mars 2025 pour le procès de l’affaire Pierre Urbain Dangnivo.

Au Bénin, le tribunal de première instance de Cotonou tiendra, du 11 au 14 mars 2025, une nouvelle session criminelle dans l’affaire Pierre Urbain Dagnivo, disparu en août 2010. Cette audience fait suite aux précédents procès tenus en 2015, 2016 et 2018, et aux divers actes d’instruction complémentaires qui ont été accomplis depuis.

Selon un communiqué du procureur de la République, la procédure est désormais en état pour être jugée devant le tribunal. Ce procès concernera à nouveau Codjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, accusés respectivement de l’assassinat et de la complicité d’assassinat du syndicaliste du ministère des Finances.

Depuis la réforme législative de 2018, les sessions de cour d’assises ont été remplacées par des sessions criminelles, instaurant un double degré de juridiction pour le jugement des crimes. Le tribunal de première instance sera ainsi chargé d’examiner le dossier au premier degré.

Cette audience représente une nouvelle étape dans la quête de vérité et de justice autour de cette affaire non résolue depuis plus d’une décennie. Le parquet espère qu’elle permettra d’aboutir à une décision sur le fond du dossier.