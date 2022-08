Procès Benjamin Mendy: le témoignage accablant de la 2è plaignante

Le procès pour viol de Benjamin Mendy continue ce mercredi au tribunal de Chester en Angleterre. Après le témoignage de la première plaignante, une deuxième victime présumée a témoigné devant la cour.

Le joueur de Manchester City Benjamin Mendy est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes différentes. Son procès a débuté depuis plusieurs jours et ce mercredi, l’une des plaignantes qui l’accuse de viols a témoigné devant la cour. La scène remonte à octobre 2020. La plaignante explique qu’elle et des amies ont rencontré Mendy et d’autres personnes dans un bar. Elles ont ensuite été conviées au domicile du joueur pour une fête.

Sur place, la plaignante explique que Mendy lui a pris son téléphone alors qu’elle était en train de l’utiliser, il l’accusait de prendre des photos. Il a ensuite emmené le téléphone à l’étage. La jeune femme explique qu’elle a alors suivi Mendy pour tenter de reprendre son téléphone. « Je veux mon téléphone, je ne veux pas coucher avec toi, je veux juste partir« , dit-elle avoir déclaré à Mendy, qui aurait répondu: « la porte est verrouillée de toute façon« . Le joueur lui aurait alors demandé de se déshabiller en déclarant: « je veux juste te regarder, promis je ne te toucherai pas« .

La plaignante affirme ensuite que le français lui a de nouveau demandé de se déshabiller et a ensuite jeté le téléphone sur le lit. C’est alors que le joueur l’a, selon elle, jetée sur le lit. Elle dit s’être retrouvée « à quatre pattes ». « Je ne veux vraiment pas coucher avec toi, il faut que je parte« , dit-elle avoir répété à Mendy, précisant que ce dernier « tirait ses fesses vers lui ». La plaignante raconte que Mendy lui a déclaré « tout va bien, je vais juste m’insérer quelques minutes« . Elle dit avoir tout tenté pour se dégager mais « ça revenait sans cesse« . « Je me demandais juste comment j’allais pouvoir sortir d’ici« . Elle précise que Mendy a commencé à la pénétrer, la jeune femme dit alors avoir encore répété qu’elle ne le voulait pas. Elle précise ensuite que Mendy lui a demandé de mettre son pénis dans sa bouche.

La plaignante raconte, qu’après l’acte commis, Mendy a commencé à se changer, en lui disant: « Ne dis rien à personne. Et tu peux venir ici tous les soirs« . Le joueur de Manchester City aurait ensuite tenté de contacter la plaignante sur Snapchat. Pour rappel, Benjamin Mendy réfute toutes ces accusations. Plusieurs autres témoignages sont attendus.