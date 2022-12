Prix d’Excellence CEDEAO 2022: L’artiste Sénégalais Omar Pène désigné lauréat

Bonne nouvelle pour l’artiste Sénégalais Omar Pène qui vient d’ajouter une nouvelle distinction de taille à son lourd palmarès. Le lead vocal du super Diamono a été désigné lauréat du Prix d’Excellence CEDEAO 2022, section Arts (musique).

On connaît désormais le lauréat du Prix d’Excellence CEDEAO de l’année 2022. Ce prix symbolique qui a pour but de promouvoir l’excellence et le mérite de personnes physiques ou morales a été décerné à Omar Pène pour sa contribution à la promotion de l’intégration régionale, la paix et le développement socio-économique de la Région CEDEAO.

Très fier de cette nouvelle consécration qui honore sans doute la culture Sénégalaise, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, M. Aliou Sow est monté au créneau pour dire son satisfecit à l’endroit de l’icone de la musique Sénégalaise.

« Sur instruction du Président de la République, Macky Sall, toutes les dispositions nécessaires à l’accompagnement de notre icône de la musique africaine ont été prises dès la notification de la décision et antérieurement pour le suivi des candidatures du Sénégal. Ce Prix est un couronnement magistral de l’admirable œuvre de notre compatriote Omar Pène qui n’a jamais cessé de nous rendre heureux et fiers. Bravo Omar ! Be blessed », a écrit le ministre Aliou Sow.

Pour rappel, Omar Pène qui compte plus de 50 ans de carrière est une figure emblématique de la musique Sénégalaise. Le lead vocal du super Diamono est réputé pour ses thèmes relatifs à l’unité et la paix.