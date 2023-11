Primud 2023: également nominé, Fanicko fait une demande surprenante pour Axel Merryl

- Publicité-

Le chanteur béninois Fanicko est nominé aux Primuds 2023. Une nomination qui ne l’a pas empêché d’encourager ses fans à voter pour Axel Merryl lui aussi nominé dans la catégorie meilleur artiste.

Le chanteur béninois Fanicko a fait sensation en invitant ses fans à soutenir son compatriote Axel Merryl Sofonnou, également connu sous le nom d’Axel Merryl, aux Primud 2023. Malgré sa propre nomination à cet événement prestigieux, Fanicko a tenu à mettre en lumière les réalisations exceptionnelles d’Axel Merryl cette année, contribuant ainsi à promouvoir le Bénin à l’international.

Dans sa publication sur sa page Facebook, Fanicko a clairement exprimé son admiration pour Axel Merryl, affirmant qu’il se défendait admirablement bien et qu’il avait réalisé des scores incroyables dans sa carrière. Selon lui, Axel Merryl a joué un rôle important pour faire connaître son pays, le Bénin, sur la scène internationale.

C’est pourquoi, Fanicko a également appelé ses fans à voter en masse pour son « frère » Axel Merryl aux Primud, soulignant ainsi l’importance de la solidarité entre les artistes du Bénin.

Fanicko séduit la toile …

« Vous pouvez tout dire mais il se défend super bien et cette année il a fait des scores incroyables en faisant connaître notre pays le Bénin à l’international. C’est tout ce qu’on veut et arrêtez les comparaisons inutiles. Nominé comme moi au Primud, j’invite mes fans à aller voter massivement pour mon frère Axel Merryl Sofonnou dit Axel Merryl| Lien en commentaire », peut-on lire sr sa page Facebook.

Cette initiative de Fanicko a été largement saluée par les internautes. Son message encourageant a suscité de nombreuses réactions positives, démontrant une fois de plus l’unité et la coopération au sein de l’industrie musicale béninoise.

Les Primud, abréviation de « Prix International de la Musique Urbaine et du Coupé-Décalé », sont parmi les récompenses les plus prestigieuses de l’industrie musicale en Afrique. Ils visent à reconnaître et à célébrer les artistes talentueux qui contribuent au développement de la musique urbaine et du coupé-décalé dans le monde.

La nomination de Fanicko et d’Axel Merryl aux Primud 2023 témoigne du talent et de l’impact grandissant des artistes béninois sur la scène musicale internationale. En soutenant et en votant pour Axel Merryl, Fanicko montre une fois de plus l’esprit de camaraderie et le désir de favoriser la réussite collective au sein de cette communauté artistique dynamique.