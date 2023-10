Primud 2023: après Serge Beynaud, le chanteur Leonell se retire de la compétition

- Publicité-

Après Serge Beynaud et Shaoleen, le chanteur Leonell a aussi décidé de se retirer des Primud 2023. C’est à travers un post sur sa page Facebook que l’artiste ivoirien a rendu public la nouvelle.

Nominé dans la catégorie du « meilleur artiste variété Urban », l’artiste ivoirien Leonell ne participera pas à la huitième édition des Prix des Musiques Urbaines et du Coupé-décalé (PRIMID). Le chanteur ivoirien de son vrai nom Paul Lionel Sahouin a annoncé son retrait de la course dans une publication sur ses réseaux sociaux.

« Je voudrais officiellement signifier à tous ceux et toutes celles qui me suivent et/ou qui auraient commencé à voter pour moi, que je me retire des PRIMUD 2023. Ainsi, je souhaite prévenir au mieux mon public, afin de ne léser personne« , a-t-il affirmé.

En ce qui concerne les raisons de son retrait, l’artiste a indiqué qu’il préfère réserver ses moyens à la réalisation de son nouvel album qui sera disponible au début de l’année 2024. « Bien qu’honoré de figurer parmi les dinosaures de la musique ivoirienne, je préfère néanmoins employer mon temps, mon argent ainsi que mon énergie à la réalisation de mon album qui sera disponible en février 2024 », a-t-il ajouté.

La décision de Leonell intervient à la suite du retrait de deux autres artistes. En effet, dès le lendemain de la cérémonie de lancement de la 8e édition des « Primud » 2023, qui a eu lieu le 26 octobre 2023, les artistes Serge Beynaud et Shaoleen ont fait part de leur décision de se retirer.

Pour rappel, la huitième édition des PRIMUD aura lieu le 19 novembre prochain au Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.