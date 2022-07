Présumée vengeance d’Olivia Yacé sur Cadic N’guessan : Awa Sanoko choisit son camp

Dans le cadre d’un concours de beauté, qui va se dérouler à l’international, Olivia Yacé a, publiquement, apporté son soutien à la Sud-Africaine, Lalela Mswane, au détriment de Cadic N’guessan, sa compatriote. Cette attitude de Miss Côte d’Ivoire 2021, à en croire des internautes, a un air de vendetta. Au milieu de ce semblant de guéguerre, entre Olivia et Cadic, la sulfureuse mannequin ivoirienne, Awa Sanoko, a choisi son camp.

Depuis quelques jours, du côté de Côte d’Ivoire, une présumée affaire de vengeance fait le chou gras des médias. Ladite affaire nourrit une grosse polémique, d’autant plus qu’elle implique deux célébrités du pays.

En effet, dans le cadre d’un concours de beauté, qui va dérouler à l’international, toutes les mannequins, qui se trouvent aptes à postuler, ratissent large. Comme il est de coutume, chaque candidate fait son lobbying, auprès de ses consœurs.

Dans la foulée, récemment, via son compte Instagram, Olivia Yacé a posté une publication, en soutien à Lalela Mswane, Miss Sud-Afrique 2021. Quand on sait que Cadic N’guessan, la compatriote de Miss Côte d’Ivoire 2021, est, également, dans la course, la démarche de la fille du maire de Cocody n’a pas été du goût de certains Ivoiriens. Au rang de ces derniers, une célébrité de la mode, en la personne d’Awa Sango, a pris position, en taclant Olivia Yacé.

« Arrête ça, maintenant »

Via une publication, la mannequin controversée a dit quelques mots à sa consœur et compatriote, Olivia Yacé. « Arrête ça, maintenant, ça suffit. Même si, moi, je la (Cadic, NDLR) guette toujours (je l’aurais), mais, ça là seulement, ce n’est pas bon. », a lâché Awa Sanoko à Olivia Yacé.

Suite à la publication d’Awa Sanoko, les réactions n’ont pas tardé à fuser. Selon un internaute, tout le monde sait que Cadic n’a jamais été du côté d’Olivia. « On n’a pas besoin de vous faire un dessin, on sait tous que Cadic n’a jamais digéré l’échec de miss Côte d’Ivoire 2021, face à Olivia (Yacé), et elle ne l’a jamais soutenue, tellement elle veut prouver qu’elle a le niveau d’Olivia, elle a tout fait pour faire un concours international, bon…on est-là. », a soutenu l’utilisateur des réseaux sociaux.

Un autre s’est interrogé, en ces termes : « Bon, de la manière Cadic n’avait pas une obligation morale ou patriotique pour supporter Olivia, c’est de même pour elle (Olivia Yacé) ??? Elle a fait un communiqué officiel sur sa page, elle n’a qu’à faire quoi encore ?? (…) »

Pour rappel, Awa Sanoko fait, souvent, l’objet de critiques sur les réseaux sociaux, pour la simple raison que la mannequin ivoirienne est en couple avec un homme, mannequin, qui est plus jeune qu’elle.