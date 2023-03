Prestigieux « Polar Music Prize »: Angélique Kidjo rejoint Miriam Makeba et Youssou N’Dour

Angélique Kidjo, cinq fois lauréate d’un Grammy, a été annoncée comme l’un des trois lauréats du Polar Music Prize 2023, ce qui place l’auteur-compositeur-interprète d’origine béninoise en très bonne compagnie. Angélique Kidjo devient la troisième artiste africaine à recevoir ce prestigieux prix musical.

Fondé en 1989 par Stig « Stikkan » Anderson, le manager d’ABBA, le Polar Music Prize, basé en Suède, est décerné depuis 1992 et est considéré comme l’une des récompenses les plus prestigieuses de l’industrie musicale. Parmi les anciens lauréats figurent Paul McCartney (1992), Elton John (1995), Stevie Wonder (1999), Björk (2010) et Sting (2017).

« Avoir une belle voix est une chose », a déclaré Kidjo lors d’une interview accordée à l’émission African Voices de CNN en 2018. « Il faut toujours penser à ce que l’on veut faire avec cette voix ».

Kidjo rejoint Miriam Makeba et Youssou N’Dour

Elle rejoindra les deux seuls lauréats précédents du continent africain : Miriam Makeba, d’Afrique du Sud, en 2002, et Youssou N’Dour, du Sénégal, en 2013. Cette année, Chris Blackwell, fondateur d’Island Records au Royaume-Uni, et l’Estonien Arvo Pärt, le compositeur vivant le plus joué au monde, seront honorés aux côtés d’Angélique Kidjo, selon un communiqué de presse du Polar Music Prize.

« Recevoir le Polar Music Prize est une leçon d’humilité », déclare Kidjo dans le communiqué. « Je n’ai pas de mots pour dire à quel point c’est important pour moi. Il s’accompagne d’un sentiment de responsabilité qui m’est conféré en tant qu’artiste pour continuer à faire du bon travail. Je ferai de mon mieux pour être un fier récipiendaire du prix grâce à mon travail en tant qu’ambassadeur itinérant de l’UNICEF, au nom des enfants, et en tant qu’ambassadeur de la musique, pour aider à créer un monde dans lequel nous pouvons tous vivre en paix ». La cérémonie aura lieu le 23 mai à Stockholm.