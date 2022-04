Présidentielle en France: Macron arriverait en tête du second tour avec 51% des voix (Ifop)

Emmanuel Macron arriverait en tête du second tour avec 51% des voix, soit seulement 2% des voix en plus que sa rivale, candidate du parti Rassemblement national Marine Le Pen, a annoncé dimanche soir l’Institut d’opinion publique IFOP.

Selon ses calculs, Marine Le Pen pourrait recueillir 49% des voix alors qu’Emmanuel Macron pourrait en obtenir 51%. Le sondage a été effectué suite à l’annonce des résultats préliminaires du premier tour. Le premier tour de l’élection présidentielle en France s’est terminé le 10 avril avec un taux de participation de 75%, selon les informations préliminaires du ministère français de l’Intérieur.

Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec 27,03% des voix selon les résultats calculés sur la base de 65% des électeurs inscrits. Il est suivi par Marine Le Pen qui a recueilli 26,88% des voix.

Un second tour décisif

Le second tour de la présidentielle en France, prévu pour le 24 avril, sera décisif dans la vie du pays et de toute l’Europe, a déclaré le président sortant Emmanuel Macron qui s’est qualifié ce dimanche pour le second tour de la présidentielle.

Il a appelé ses partisans à « se rassembler en un grand mouvement politique d’unité et d’action pour notre pays ». « J’invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quels qu’aient été leurs choix au premier tour à nous rejoindre […] Le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour notre pays et pour l’Europe », a lancé Emmanuel Macron.

Dans son discours ce soir, Emmanuel Macron a évoqué l’avenir de la France : « plus rien ne doit être comme avant. Je souhaite tendre la main à tous ceux qui souhaitent travailler pour la France. (…) Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler. » Enfin, avant d’entamer sa campagne de l’entre deux tours, Emmanuel Macron a ajouté que le combat à venir était « décisif pour l’Europe et que rien n’était joué.«

Remettre « la France en ordre en cinq ans »

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, qui s’est qualifiée pour le second tour de la présidentielle en France, a promis de devenir présidente de tous les Français au cours du quinquennat en cas de victoire.

« Je remettrai la France en ordre en cinq ans », a-t-elle déclaré. « J’assurerai l’indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. » Marine Le Pen a souligné qu’elle accorderait une attention soutenue à la garantie de la souveraineté de la France dans tous les secteurs, afin que tous les Français jouissent « de la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts ».

