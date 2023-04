Présidentielle de Cuba: Miguel Diaz-Canel réélu pour un second mandat

- Publicité-

Miguel Diaz-Canel, le seul candidat du Parti communiste cubain (PCC), a été réélu sans surprise pour un second mandat à la présidence de Cuba. L’opposition étant illégale dans le pays, sa candidature a été acceptée par une large majorité des membres de l’Assemblée nationale.

Miguel Diaz-Canel, premier civil à diriger le pays en 2018 après les présidences des frères Fidel et Raul Castro, a été réélu pour un second mandat à la présidence de Cuba, a annoncé le président de l’Assemblée nationale Esteban Lazo. Sa candidature a recueilli 97,66% des voix des 470 membres de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une victoire attendue, étant donné que l’opposition est illégale à Cuba et que le PCC est le seul parti politique autorisé dans le pays.

Miguel Diaz-Canel a fait face à de nombreux défis depuis sa prise de fonction, notamment la crise économique et la pandémie de Covid-19. Sous sa direction, Cuba a continué d’approfondir les réformes économiques visant à moderniser le pays tout en maintenant les principes socialistes. Il a également continué de renforcer les liens avec la Chine, la Russie et d’autres pays alliés de longue date.

La réélection de Miguel Diaz-Canel pour un second mandat à la présidence de Cuba ne surprend guère, étant donné le système politique cubain qui n’autorise pas d’opposition politique. Bien qu’il ait fait face à des défis économiques et sanitaires importants, il a maintenu la ligne socialiste du pays et renforcé les relations avec ses alliés traditionnels. Il est désormais appelé à poursuivre ses réformes économiques et à faire face aux nombreux défis auxquels Cuba doit faire face, notamment la crise économique, la pandémie de Covid-19 et la pression internationale en faveur de changements politiques.