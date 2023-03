Présidentielle au Nigéria: le candidat Bola Tinu déclaré vainqueur

Bola Tinubu, candidat du Congrès des progressistes (APC), a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle nigériane la plus disputée de l’histoire. Avec plus de 8,8 millions de voix, Tinubu succède au président sortant Muhammadu Buhari après deux mandats.

L’élection présidentielle nigériane a été un test crucial pour le pays le plus peuplé d’Afrique, avec plus de 87 millions d’électeurs appelés aux urnes. Cette élection a été marquée par un climat de tension, dû notamment à la rivalité entre les deux principaux partis, l’APC et le Parti démocratique du peuple (PDP). Malgré cela, le vote s’est globalement déroulé dans le calme, mais des retards dans le décompte et des défaillances dans le transfert électronique des résultats ont été critiqués par de nombreux observateurs.

Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, a réussi à mobiliser une grande partie de l’électorat nigérian, notamment grâce à son immense influence politique et sa capacité à rassembler les différents groupes ethniques du pays. Toutefois, l’opposition a dénoncé des fraudes « massives » et a demandé l’annulation de l’élection, ce qui souligne les défis auxquels est confrontée la démocratie nigériane.

Malgré les défis rencontrés lors de cette élection présidentielle nigériane, la victoire de Bola Tinubu constitue un tournant dans l’histoire politique du pays le plus peuplé d’Afrique. Tinubu devra maintenant faire face aux attentes élevées des Nigérians en matière de développement économique et social, et devra s’attaquer aux problèmes de corruption et de sécurité qui ont longtemps entravé le développement du pays. Cette élection est un rappel de l’importance de la démocratie et de l’engagement des citoyens pour bâtir un avenir plus juste et plus prospère pour tous.