Présidentielle au Libéria: Joseph Boakai l’emporte sur George Weah

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle au Libéria donnent vainqueur Joseph Boakai. L’opposant emblématique remporte le scrutin avec 50,89 % des suffrages exprimés.

Au Libéria, les résultats publiés vendredi par la commission électorale, après dépouillement des votes dans plus de 99 % des bureaux, donnent 50,89 % à M. Boakai et 49,11 % à M. Weah. M. Boakai bénéficiait d’un peu plus de 28 000 voix d’avance après que quelque 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes mardi, mais aucune indication n’a été fournie jusqu’alors sur la participation.

Le président sortant du Liberia, George Weah, a concédé sa défaite: « Ce soir, le CDC [le parti de M. Weah] a perdu l’élection mais le Liberia a gagné. C’est le temps de l’élégance dans la défaite », a déclaré M. Weah, ancienne gloire du foot élue en 2017, dans un discours sur la radio publique. « Les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que [M.] Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. J’ai parlé au président élu Joseph Boakai pour le féliciter pour sa victoire », a dit M. Weah.

Dans le camp adverse, la joie est à son comble. M. Boakai et ses partisans célèbrent cette victoire à la présidentielle.