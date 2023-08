Présidentielle au Gabon : Albert Ondo Ossa, le choix unique de l’opposition face à Ali Bongo

- Publicité-

Les principaux partis d’opposition du Gabon ont franchi une étape historique en désignant Albert Ondo Ossa comme leur candidat unique pour l’élection présidentielle du 26 août. Cette alliance, baptisée Alternance 2023, vise à consolider les voix de l’opposition et à offrir une alternative solide face au président sortant Ali Bongo Ondimba.

Dans un geste sans précédent, les principales formations politiques de l’opposition au Gabon ont réussi à surmonter leurs différences pour unir leurs forces derrière un candidat commun en vue de l’élection présidentielle imminente. Albert Ondo Ossa, figure respectée au sein de l’opposition, a été choisi pour mener cette alliance baptisée Alternance 2023. Cette initiative, lancée en janvier, rassemble six candidats d’opposition qui ont conjugué leurs efforts pour parvenir à une candidature unique.

Le choix d’un candidat commun s’est avéré crucial dans un contexte politique où la fragmentation des voix de l’opposition a souvent profité au président sortant. En présentant une seule candidature forte, les partis d’opposition espèrent concentrer les suffrages et augmenter ainsi leurs chances de l’emporter. L’objectif ultime de cette coalition est de renforcer la démocratie en offrant aux citoyens gabonais une alternative crédible et un choix clair lors de l’élection.

Le 26 août, jour du scrutin, les électeurs gabonais se verront proposer un bulletin unique sur lequel ils devront voter à la fois pour le candidat de leur choix à la présidence et pour le candidat de leur parti à l’élection législative. Cette méthode vise à renforcer les liens entre les différents scrutins et à encourager les électeurs à faire des choix éclairés et cohérents.

Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, âgé de 64 ans, occupe le pouvoir depuis 2009, succédant à son père, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays pendant de nombreuses années. Ali Bongo a été réélu en 2016, mais cette élection a été marquée par des controverses et des allégations de fraude. L’opposition, désireuse de rompre avec ce passé et de bâtir une nouvelle ère politique, voit en Albert Ondo Ossa un candidat capable de réunir les aspirations des citoyens et de mener le Gabon vers un avenir meilleur.