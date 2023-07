Présidentielle au Gabon: 19 candidats retenus, les enjeux se dessinent

Le Centre gabonais des élections (CGE) a dévoilé la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 26 août prochain au Gabon. Parmi les 19 retenus sur les 27 candidatures déposées, des figures de l’opposition se préparent à affronter le pouvoir en place, marquant ainsi une étape cruciale pour l’avenir du pays.

Le Gabon se prépare à une élection présidentielle hautement attendue, prévue pour le 26 août prochain. Le Centre gabonais des élections (CGE) a révélé la liste définitive des candidats, annonçant la participation de 19 personnalités parmi les 27 candidatures déposées. Cette annonce a suscité une attention particulière, car elle marque une étape cruciale pour la nation africaine, après le scrutin controversé de 2016 qui avait plongé le pays dans une grave crise post-électorale.

Parmi les candidats retenus, des poids lourds de l’opposition ont été sélectionnés pour défier le régime en place. L’une des figures de proue de cette opposition est Hugues Alexandre Barro Chambrier, un ancien membre du Parti démocratique gabonais (PDG) au pouvoir, qui a déjà occupé plusieurs postes ministériels, notamment celui des Mines, du pétrole et des hydrocarbures sous Ali Bongo Ondimba. Il se présente désormais au nom du Rassemblement pour la patrie et la modernité.

- Publicité-

Aux côtés de Chambrier, on retrouve d’autres personnalités connues des Gabonais, dont Pierre Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président du pays et membre du Parti social-démocrate, ainsi que Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre, qui se présente en tant que candidat indépendant. Également, Victoire Lasseni Duboze, ancienne présidente de la branche féminine du PDG, est désormais investie par l’Union des alliances pour une nouvelle Afrique (Uana), et Paulette Missambo, ancienne ministre d’État et députée représentant l’Union nationale, seront parmi les prétendants à la plus haute fonction du pays.

L’élection présidentielle de 2023 revêt une importance capitale pour le Gabon, car elle intervient après le scrutin contesté de 2016, qui avait conduit à la réélection d’Ali Bongo Ondimba et avait été suivi d’une grave crise post-électorale marquée par des violences. Pourtant, en dépit des importantes réformes constitutionnelles adoptées lors du dialogue national de 2017, la tension politique persiste.

La modification de la loi électorale, qui a été récemment instaurée et prévoit la présence de représentants du pouvoir, de l’opposition et d’indépendants dans les bureaux de vote, a suscité des inquiétudes parmi l’opposition et la société civile. Ces dernières s’inquiètent de l’équité du processus électoral et de l’impartialité du scrutin.