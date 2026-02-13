Présidentielle 2026: la plateforme BUS fédère les soutiens autour de Romuald Wadagni

La dynamique de rassemblement autour du candidat à l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni, franchit une nouvelle étape.

La dynamique de rassemblement autour du candidat à l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni, franchit une nouvelle étape.

Le jeudi 12 février 2026 à Cotonou, la plateforme Bénin Uni et Solidaire (BUS) a été officiellement lancée, marquant l’adhésion concertée de nombreux mouvements et associations engagés en faveur de sa candidature.

Pensée comme un cadre transversal de mobilisation, la plateforme BUS se donne pour ambition de structurer, harmoniser et amplifier les initiatives de soutien au duo présidentiel Wadagni–Talata, en dehors des clivages partisans classiques.

Publicité

Elle se positionne ainsi comme un espace fédérateur, ouvert à toutes les sensibilités favorables au projet politique porté par le candidat. Un outil complémentaire aux partis politiques.

Portée par Christian Yénoussi, ancien maire intérimaire de la ville de Cotonou et coordonnateur national de la plateforme, BUS se veut un dispositif stratégique d’appui à la campagne. Loin de se présenter comme une formation politique, elle revendique un rôle de complément opérationnel aux partis engagés dans la mouvance présidentielle.

Selon ses promoteurs, la plateforme a vocation à diffuser une information fiable sur le candidat, à analyser les enjeux électoraux et à contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’actions de mobilisation de proximité, en ciblant notamment les segments de la population peu sensibles aux logiques partisanes traditionnelles.

Publicité

« Notre objectif est d’aller au-delà des appareils politiques, de mobiliser toutes les énergies favorables au candidat, y compris celles qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans un parti », a expliqué Christian Yénoussi lors de la cérémonie de lancement.

Une logique inclusive et nationale

La métaphore du « bus » n’est pas anodine. Elle illustre la volonté d’inclusion revendiquée par la plateforme. BUS se présente comme un cadre ouvert, sans distinction d’origine politique ou associative, dès lors que la destination commune est le soutien au projet présidentiel.

À ce jour, 83 mouvements et associations ont déjà rejoint l’initiative, selon les chiffres communiqués par ses responsables.

Publicité

Au-delà de l’enjeu électoral immédiat, la plateforme affirme s’inscrire dans une vision de long terme, axée sur la consolidation des acquis, le renforcement de la cohésion nationale et la promotion de la justice sociale.

Elle se définit comme une dynamique citoyenne tournée vers l’avenir, combinant mobilisation, projection stratégique et accompagnement politique.

En lançant un appel aux organisations encore hésitantes, les responsables de BUS entendent élargir davantage le cercle des soutiens, convaincus que la victoire électorale passera aussi par la capacité à fédérer au-delà des cadres classiques d’engagement politique.