Présidentielle 2026: la HAAC encadre strictement la campagne médiatique

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a officialisé un ensemble de règles destinées à baliser l’accès et l’usage des médias pendant la campagne électorale.

À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a officialisé un ensemble de règles destinées à baliser l’accès et l’usage des médias pendant la campagne électorale.

La décision adoptée vise à garantir un traitement équitable des candidats, limiter les risques de désinformation et préserver la cohésion sociale dans un contexte politique tendu.



Selon le texte, la campagne médiatique est strictement encadrée dans le temps: elle commencera le 27 mars 2026 à 00 h et s’achèvera le 10 avril 2026 à minuit pour le premier tour. En cas de second tour, la période ira du 24 avril au 8 mai 2026.

Durant ces plages, les médias publics et privés devront respecter des obligations précises en matière de collecte, de traitement, de programmation et de diffusion des contenus relatifs à l’élection.



La décision impose plusieurs interdictions pour prévenir les dérives potentielles dans la diffusion de l’information. Elle proscrit notamment la diffusion de chansons, spots, caricatures, proverbes ou tout contenu satirique susceptibles d’inciter à la haine ou de fragiliser la cohésion nationale.

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