Présidentielle 2026 au Bénin : trois options en débat au sein du parti Les Démocrates

À l’approche du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, le parti Les Démocrates se retrouve face à un choix stratégique. Réunis en Conseil national, ses responsables examinent trois options majeures, entre participation, alliance et boycott.

Réuni en Conseil national ce dimanche 22 mars 2026, le parti n’a pas encore arrêté sa position officielle à quelques semaines de la présidentielle, mais trois grandes options se dégagent déjà des discussions internes.

Selon le Secrétaire national à la communication, Guy Dossou Mitokpè, le parti explore plusieurs scénarios. Le premier serait de soutenir Romuald Wadagni, candidat issu de la mouvance présidentielle. Une hypothèse qui marque une possible évolution dans la posture du parti, longtemps critique vis-à-vis du pouvoir en place.

La deuxième option consisterait à apporter un soutien à Paul Hounkpè, figure de l’opposition et leader du parti FCBE. Ce choix permettrait aux Démocrates de rester dans une dynamique d’opposition, tout en construisant une forme de convergence politique.

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Enfin, la troisième voie envisagée est celle du boycott du scrutin. Une position radicale, qui traduirait une contestation du processus électoral.

Initialement prévu la veille, le Conseil national a été reporté à ce dimanche 22 octobre. En toile de fond, la présentation du projet de société de Romuald Wadagni, un événement politique majeur qui a mobilisé l’attention de plusieurs acteurs.

Autrefois dirigé par l’ancien président Thomas Boni Yayi, le parti Les Démocrates joue aujourd’hui une carte importante de son avenir politique. Le choix qui sera fait à l’issue de ce Conseil national pourrait redéfinir son positionnement sur l’échiquier national.