Présidentielle 2026 au Bénin : Paul Hounkpè reconnait sa défaite et félicite Romuald Wadagni

Une journée après le scrutin du 12 avril 2026, Paul Hounkpè, candidat de l’opposition, a exprimé ses félicitations à son concurrent, Romuald Wadagni. Dans son message, le candidat parle d’une reconnaissance de l’avance que semble avoir Wadagni selon les premières tendances du scrutin.

Dans son communiqué, Hounkpè souligne l’importance de la transparence et de l’honnêteté en politique, affirmant que les choix des électeurs doivent être respectés. Il mentionne également qu’il est essentiel de travailler pour le bien de la nation, indépendamment des résultats électoraux. Le candidat de l’opposition n’a pas manqué de rappeler la nécessité de maintenir un dialogue constructif entre toutes les parties, pour assurer la stabilité et le développement du pays.

Les mots de Paul Hounkpè

Au terme d’une journée électorale décisive pour l’avenir de notre Nation, et à la lumière des grandes tendances issues de la remontée progressive des résultats, il apparaît qu’une avance se dessine en faveur du duo Wadagni-Talata. En homme d’État attaché aux principes républicains, au respect du suffrage populaire et à la stabilité de notre pays, je prends acte, avec responsabilité, de cette dynamique telle qu’elle se dégage des premières observations.

Je tiens, avec une profonde émotion, à adresser mes remerciements les plus sincères à chacun et à chacun de nos militants, sympathisants et soutiens. Leur mobilisation forte, spontanée et déterminée autour de notre projet de société témoigne du vitalité de notre engagement collectif. Ce projet, que nous avons porté avec conviction, demeure, j’en suis persuadé, l’un des plus solides, des plus cohérents et des plus ambitieux pour bâtir un Bénin plus juste, plus inclusif et plus prospère.

Au Ministre d’État Romuald WADAGNI, j’adresse mes félicitations républicaines. La démocratie impose le respect mutuel et l’élévation au-dessus des clivages partisans. Dans cet esprit, je forme le vœu que, dans la conduite des affaires publiques, il sache puiser dans certaines orientations majeures de notre projet notamment en matière de justice sociale, d’inclusion économique, de réformes institutionnelles et de réconciliation nationale afin de répondre, avec justesse et efficacité, aux aspirations profondes de notre peuple.

Car au-delà de la compétition électorale, une seule exigence nous rassemble : servir le Bénin et œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens.

Que Dieu bénisse le Bénin.

Fait à Cotonou, le 13 avril 2026

Paul HOUNKPÈ

Président National FCBE