Présidentielle 2026 au Bénin : liste des 12 pièces autorisées pour voter

À l’approche du scrutin du 12 avril 2026, le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou a rappelé les documents autorisés pour permettre aux électeurs de justifier leur identité dans les bureaux de vote.

Dans un communiqué radio-télévisé en date du 10 avril 2026 à Cotonou, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a informé les citoyens des pièces acceptées pour voter lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin.

Selon le communiqué, « les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote sont celles prévues par l’arrêté n°158/MISP/DC/SGM/SA/112SGG22 du 25 octobre 2022 ».

Au total, douze documents sont reconnus :

1- Carte nationale d’identité en cours de validité ou non ;

2- Carte d’identité biométrique ;

3- Passeport en cours de validité ou non ;

4- Carte consulaire ;

5- Permis de conduire ;

6- Carte d’identité professionnelle ;

7- Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ;

8- Certificat du numéro personnel d’identification / NPI (« carte c’est moi ») ;

9- Certificat d’identification personnelle en cours de validité ou non ;

10- Carte d’étudiant ;

11- Carte d’identité scolaire ;

12- Carte de la liste électorale permanente informatisée (LEPI).

À travers cette liste, le gouvernement entend faciliter la participation des électeurs tout en garantissant la transparence du scrutin.

Le ministre appelle enfin au civisme et au respect des règles établies, comptant sur « le sens élevé de patriotisme de chacun et de tous pour l’observance des présentes prescriptions ».