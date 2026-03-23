Présidentielle 2026 au Bénin : le CEROW officiellement lancé pour mobiliser au moins 50 % des électeurs

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, le Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CEROW) a été officiellement lancé ce dimanche à Abomey-Calavi. Étudiants, jeunes, femmes et acteurs socioprofessionnels ont répondu présents pour soutenir la dynamique politique et citoyenne initiée par le candidat de la mouvance présidentielle.

Le Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CEROW) a officiellement vu le jour ce dimanche 22 mars 2026 à Abomey-Calavi, à la salle des fêtes « Le Privilège » de Zoca, en présence d’un public diversifié : étudiants, jeunes, femmes, conducteurs de taxi-moto (zémidjans) et personnalités locales.

À quelques semaines de la présidentielle du 12 avril 2026, la cérémonie a été marquée par une forte mobilisation et un réel engagement citoyen. Les participants ont investi les lieux dès les premières heures, traduisant l’intérêt suscité par cette initiative portée par les soutiens du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni.

Le président du mouvement, Dr Brice Houndi lors de son intervention, a souligné l’importance de l’implication des élites dans la mobilisation et l’accompagnement des actions de développement . « Nous n’allons pas attendre que le candidat vienne sur le terrain pour agir. Le travail commence maintenant », a-t-il déclaré. Il a également précisé que l’un des objectifs principaux du CEROW est d’assurer au moins 50 % de participation à l’élection présidentielle, rappelant ainsi l’urgence de travailler dès à présent pour mobiliser les électeurs.

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Le CEROW ambitionne de structurer un réseau d’élites engagées capable de relayer les actions de développement et de maintenir un lien constant avec les populations, au-delà des périodes électorales. Brice Houndi a aussi salué les initiatives du président Patrice Talon, le présentant comme un acteur majeur du développement national et encourageant les participants à poursuivre cette dynamique.

Les responsables du CEROW ont insisté sur une vision à long terme, avec pour objectif le déploiement d’actions dans les douze départements du pays, en s’appuyant sur les réseaux existants, notamment les plateformes de jeunes, de femmes leaders et d’artisans.

Cette initiative intervient juste après la présentation du projet de société de Romuald Wadagni, intitulé « Plus loin, Ensemble », le samedi 21 mars, structuré autour de six pôles de développement répondant aux réalités des différentes régions du Bénin.

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