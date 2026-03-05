Présidentielle 2026 au Bénin : la FCBE promet de dévoiler l’équipe de campagne Hounkpè-Hounwanou « au moment opportun »

Au Bénin, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a annoncé qu’il dévoilera bientôt l’équipe de campagne du duo Hounkpè-Hounwanou. Prosper Adoukonou, Conseiller juridique du parti, rassure sur la qualité du dispositif qui sera présenté au moment opportun.

Au Bénin, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a annoncé qu’il dévoilera bientôt l’équipe de campagne du duo Hounkpè-Hounwanou. Prosper Adoukonou, Conseiller juridique du parti, rassure sur la qualité du dispositif qui sera présenté au moment opportun.

À quelques semaines de la présidentielle prévue pour le 12 avril 2026, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) prépare activement son dispositif de campagne. Interrogé sur Bip Radio, Prosper Adoukonou, Conseiller juridique du parti, a tenu à rassurer l’opinion sur la structuration de l’équipe du duo Hounkpè-Hounwanou.

« Je ne peux pas vous dire que c’est aujourd’hui, demain ou après-demain. Mais l’équipe de campagne du duo Hounkpè-Hounwanou sera sortie le moment opportun. Et vous allez voir que nous aurons une bonne équipe de campagne », a-t-il affirmé.

Malgré l’attention portée à la campagne de l’autre tandem en lice, Wadagni-Talata, le FCBE affirme sa détermination. « Nous n’avons pas peur. C’est une compétition. Nous irons à la compétition et le meilleur va gagner », a ajouté Prosper Adoukonou, qui insiste sur l’importance d’une préparation stratégique et organisée.

L’annonce officielle de l’équipe de campagne du duo Hounkpè-Hounwanou est attendue dans les prochains jours, alors que le lancement officiel de la campagne électorale débutera le 27 mars 2026.