Présidentielle 2026 au Bénin : Iréné Agossa appelle à prendre « au sérieux » la candidature de Paul Hounkpè

Nouveau porte-parole de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Iréné Agossa invite les partisans de la mouvance présidentielle à éviter tout excès de confiance à l’approche du scrutin d’avril 2026. Face au duo Wadagni–Talata, il estime que la candidature de Paul Hounkpè mérite une attention particulière.

Quelques jours après sa nomination comme porte-parole de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), Iréné Agossa a été invité dimanche 1er mars 2026 dans l’émission « Grand Format » de Bip Radio. L’ancien candidat à la présidentielle de 2021 a insisté sur la nécessité pour la mouvance présidentielle de ne pas sous-estimer ses adversaires.

À l’approche de la présidentielle d’avril 2026, Iréné Agossa estime que la victoire ne saurait être acquise d’avance. « On ne gagne jamais un match avant la fin du match », a-t-il martelé.

Sans citer un danger précis, il a clairement évoqué la candidature de Paul Hounkpè comme un élément à considérer avec sérieux dans le paysage électoral. Pour lui, toute compétition électorale comporte des incertitudes, et l’adversaire, quel qu’il soit, mérite respect et vigilance.