Présidentielle 2026 au Bénin : des orientations convergentes sur la coopération régionale et la sécurité

Le 12 avril prochain, le Bénin s’apprête à organiser une élection présidentielle décisive dans un contexte régional marqué par des recompositions sécuritaires et politiques. Le président sortant, Patrice Talon, ne se présente pas pour un troisième mandat, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle phase de gouvernance. En raison de critères de sélection particulièrement stricts, seuls deux candidats sont validés. Il s’agit de Romuald Wadagni, représentant du camp présidentiel, et de Paul Hounkpè, figure de l’opposition.

Au-delà de l’opposition politique, certaines orientations apparaissent communes dans les programmes des candidats, notamment en matière de sécurité. Dans un contexte marqué par la progression des menaces terroristes dans le nord du pays, les propositions convergent vers un renforcement de la coopération avec les États voisins, en particulier ceux regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel.

Dans son programme intitulé « Plus loin ensemble », Romuald Wadagni met l’accent sur la nécessité d’intensifier les relations avec les pays de la sous-région pour faire face aux défis sécuritaires. Il évoque l’importance d’un dialogue renforcé avec les États voisins, soulignant que la coopération régionale constitue un levier central pour la stabilité.

De son côté, Paul Hounkpè, à travers son projet « Rebâtir ensemble la fierté béninoise », propose également une adaptation de la stratégie sécuritaire. S’il insiste sur une volonté de changement dans la gouvernance, il rejoint néanmoins l’idée d’une coopération accrue avec les pays limitrophes pour répondre aux menaces dans les zones frontalières.

Dans ce contexte, plusieurs analyses évoquent une possible évolution de la posture du Bénin vers une intégration régionale plus marquée sur les questions de sécurité. Cette dynamique pourrait s’accompagner d’une réflexion sur les modalités de coopération internationale, notamment en ce qui concerne la place des partenariats militaires extérieurs.

Certaines perspectives envisagent ainsi une réduction progressive du recours aux forces étrangères, au profit de mécanismes de sécurité régionaux jugés plus adaptés aux réalités locales. Une telle orientation s’inscrirait dans un mouvement plus large observé dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

À quelques jours du scrutin, ces différentes propositions illustrent les enjeux stratégiques auxquels le Bénin est confronté. Les choix issus de l’élection pourraient influencer durablement les politiques publiques en matière de sécurité, de coopération régionale et de gouvernance.