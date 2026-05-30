Élections générales de 2026 au Bénin: la CENA réunit les acteurs du processus électoral à Parakou pour un atelier national d’évaluation

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) tiendra du 1er au 5 juin 2026 à Parakou, un atelier national d’évaluation des élections générales de 2026.

Cette rencontre de haut niveau réunira l’ensemble des parties prenantes du système électoral afin de dresser un bilan complet et rigoureux des scrutins législatifs, communaux et présidentiel qui ont rythmé la vie politique nationale au cours des derniers mois.

​L’ambition affichée par l’institution électorale est de mener une analyse sans complaisance du déroulement de ces consultations d’envergure. À travers ce diagnostic participatif, la CENA souhaite non seulement mettre en lumière les forces et les avancées enregistrées, mais aussi identifier avec précision les dysfonctionnements et les défis opérationnels observés sur le terrain.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté permanente d’ajustement et d’optimisation du système électoral national.

​Un diagnostic multisectoriel pour moderniser le système électoral

​Pendant cinq jours, un panel diversifié comprenant des responsables électoraux, des représentants des institutions de la République, des acteurs de la classe politique, des juristes, ainsi que des experts électoraux et des spécialistes du numérique croiseront leurs regards sur l’organisation des derniers scrutins.

Les débats s’articuleront autour de thématiques névralgiques telles que la robustesse du cadre juridique, l’efficacité de la gestion du contentieux, la qualité de la formation des agents de terrain, la chaîne logistique, la sécurisation des opérations et l’apport des outils technologiques.

​Afin de déboucher sur des solutions concrètes, des travaux de groupe thématiques seront organisés pour approfondir la réflexion sur des points spécifiques et sensibles. Les participants se pencheront notamment sur la fiabilité de la Liste électorale informatisée (LEI), les procédures de traitement des candidatures, les mécanismes de centralisation des résultats, ainsi que la qualité de la collaboration entre les différentes structures impliquées.

​Les conclusions de ces cinq journées de réflexion feront l’objet d’un rapport général exhaustif. Ce document de référence, assorti de recommandations stratégiques et opérationnelles, sera soumis à la validation et à la publication officielle du Conseil électoral, traçant ainsi la feuille de route des futures consultations électorales au Bénin.