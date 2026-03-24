Présidentielle 2026 au Bénin : Chabi Yayi appelle à soutenir Romuald Wadagni

À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, la scène politique béninoise continue de se recomposer sous l’effet de nouvelles prises de position. Dernier signal en date : l’appel lancé par Chabi Yayi en faveur du candidat de la mouvance, Romuald Wadagni.

Dans une déclaration qui ne passe pas inaperçue, Chabi Yayi invite les électeurs à porter leur choix sur l’actuel ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, estimant que ce dernier incarne une option crédible pour la continuité et la stabilité du pays.

Cette prise de position intervient dans un contexte politique marqué par des tensions et des recompositions au sein de l’opposition, notamment autour du parti Les Démocrates, historiquement lié à l’ancien président Thomas Boni Yayi. La récente démission de ce dernier de la tête du parti illustre d’ailleurs les mutations en cours dans ce camp politique.

En appelant à voter pour Romuald Wadagni, Chabi Yayi semble prendre ses distances avec la ligne traditionnelle de l’opposition, ouvrant ainsi la voie à un repositionnement politique aux implications encore difficiles à mesurer.

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Wadagni, candidat de la continuité

Candidat soutenu par les formations de la majorité présidentielle, Romuald Wadagni apparaît comme le dauphin politique du président sortant Patrice Talon, qui achève son second mandat conformément à la Constitution.

À la tête d’un programme baptisé « Plus loin, ensemble », il met en avant des priorités axées sur la gouvernance, la modernisation économique et le rassemblement national. Dans cette dynamique, plusieurs formations politiques et mouvements soutiennent activement sa candidature et appellent à une mobilisation de leurs bases en vue de la campagne électorale imminente.