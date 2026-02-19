Présidentielle 2026 au Bénin : Basile Ahossi réagit à l’idée d’un « pas match » entre Wadagni et Hounkpè

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le débat se poursuit autour de l’issue du scrutin. Alors que certains estiment que la victoire serait déjà acquise pour le candidat de la mouvance, Basile Ahossi affirme le contraire.

L’ancien député a récemment pris position contre ceux qui parlent d’un « pas de match » entre Romuald Wadagni et Paul Hounkpè.

Lors du lancement d’une initiative de soutien en faveur de Romuald Wadagni, Basile Ahossi a rappelé qu’il y a bien deux candidats en compétition. Selon lui, même si les forces en présence ne sont pas perçues de la même manière par l’opinion, une élection reste un choix laissé aux électeurs.

« Qu’on le veuille ou non, il y a quand même deux candidats », a-t-il déclaré, appelant à ne pas sous-estimer l’enjeu du scrutin.

Opposant au régime en place, Basile Ahossi a surpris en affichant son soutien au candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni. Ce ralliement n’est pas passé inaperçu, surtout venant d’une figure longtemps opposée à la gouvernance de Patrice Talon.

« Je vous avoue, je n’ai pas toujours été en harmonie avec le président Talon, tout le monde le sait. Et les choses qui nous ont opposé sont passagères par rapport à la République. C’est pour ça que quelqu’un qu’on dit être sorti des entrailles de Talon, recevoir le soutien d’Ahossi, que l’on caractérise à tort comme un opposant radical, ça a surpris plus d’un », a-t-il confié assumant pleinement son choix.

