Présidentielle 2026 au Bénin : ACC ÀJỌṢE au coeur de la mobilisation record dans les Collines

Le 12 avril 2026, le Bénin a tenu une élection présidentielle marquée par l’accession au pouvoir de Romuald Wadagni, dans un contexte institutionnel inédit caractérisé par l’instauration d’un mandat de sept ans. Dans le département des Collines, souvent présenté comme un bastion de l’opposition, la dynamique observée sur le terrain a contrasté avec les tendances habituelles, portée notamment par l’implication active de l’Amicale des Cadres des Collines (ACC ÀJỌṢE).

Selon les responsables du mouvement, l’élection de 2026 s’inscrivait dans une logique de transformation durable, nécessitant une mobilisation accrue des populations autour des enjeux de développement. « 2026 est quand même un carrefour. (…) Les orientations de développement qui seront mises en place seront étalées sur 7 ans. Il fallait pour nous revoir la posture de nos populations… qu’ils puissent voir ces élections comme étant des enjeux liés au développement », a expliqué Kolawolé Gado, président du comité d’organisation.

Sur le terrain, l’Amicale a mis en place une stratégie structurée articulée autour de campagnes de sensibilisation et d’actions de proximité. Des conférences publiques ont été organisées dans plusieurs communes, notamment à Savè, Bantè et Ouessé, tandis que des interventions sur les radios communautaires ont ciblé les primo-votants. Le message central consistait à associer le choix électoral à des perspectives concrètes de développement local.

Une stratégie de terrain qui redéfinit les dynamiques électorales locales

Les initiateurs de cette démarche affirment que l’accent mis sur la responsabilité citoyenne et le lien entre gouvernance et développement a contribué à modifier les comportements électoraux. « Il ne s’agit plus de faire une politique qui ne contribue pas au développement. (…) Si vous voulez le développement, vous devez pouvoir choisir vos dirigeants pour avoir la chance d’avoir des dirigeants capables », a ajouté Kolawolé Gado.

D’après les données avancées par les acteurs impliqués, cette stratégie a favorisé une forte participation dans plusieurs localités du département. « Nous avons eu une mobilisation générale. (…) Si je prends par exemple le cas de la commune de Bantè, nous avons atteint un taux de participation de 90%. C’est un taux record. (…) 96% à la commune de Ouessé… On a fait vraiment des scores inédits sur le terrain », a indiqué Amour Laourou, consultant international.

Cette mobilisation s’est opérée en coordination avec des acteurs politiques, notamment le Bloc Républicain, dans une logique de convergence autour des objectifs de développement. Pour les responsables de l’Amicale, cette phase électorale constitue une étape initiale, appelée à se prolonger dans l’accompagnement des politiques publiques.

Le mouvement entend désormais s’inscrire dans la mise en œuvre du programme du nouveau chef de l’État, en particulier sur la question de la régionalisation. « Dans le projet de société du candidat, il a fait de la régionalisation, le développement des pôles régionaux une priorité. (…) L’Amicale se veut une organisation qui va accompagner la nouvelle gouvernance pour asseoir cette vision au niveau du département », a précisé Amour Laourou.

À travers cette approche, l’Amicale des Cadres des Collines met en avant une lecture du processus électoral axée sur la participation citoyenne et l’ancrage territorial des politiques publiques, dans un département désormais engagé dans une nouvelle séquence politique.

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