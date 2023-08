Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo se prononce sur sa candidature

- Publicité-

Le mardi 22 août 2023, à Abidjan, Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, a déclaré qu’il n’avait plus l’intention d’être président de la République de Côte d’Ivoire, considérant que cela était terminé.

« Je n’ai plus envie d’être président de la République. C’est-à-dire que maintenant, si je suis président, c’est que c’est un devoir que mes camarades me demandent d’accomplir. J’ai fait ma part et je suis fier d’avoir été là au moment où c’était la guerre. Si mes camarades, avec qui je me bats, estiment qu’il n’y a pas mieux que moi pour les échéances à venir, alors on se prépare. Mais ce n’est plus une obsession », a fait savoir Laurent Gbagbo.

En outre, l’ancien président ivoirien, qui dirige le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), a déclaré qu’il se consacre actuellement à la politique en raison de sa familiarité avec cette profession. « Aujourd’hui, je fais de la politique parce que c’est le métier que je connais. Et je ferai de la politique jusqu’à ma mort. Mais ça ne veut pas dire que je serai président de la République jusqu’à ma mort », a-t-il indiqué.

Auparavant, il a soutenu qu’avoir été président de la République pendant 10 ans en tant que « enfant pauvre » était une « victoire » à la fois sur la pauvreté et sur lui-même.

« Je voulais être président de la République, je l’ai été. J’ai voulu montrer dans ce pays qu’un enfant pauvre, sorti de nulle part, ayant à peine un repas par jour pendant sa scolarité, pouvait, par la force de sa volonté, de ses idées et de sa combativité, accéder à n’importe quel poste. J’ai voulu cela et je l’ai fait », ajoute-t-il.

« Aujourd’hui, je suis fils de pauvre, ce n’est plus un prétexte. Puisque tout le monde sait qu’un fils de pauvre a pu être président de la République. Ce n’est un prétexte que pour les paresseux », estime-t-il.

Au cours de sa conversation avec les médias nationaux et internationaux, Laurent Gbagbo a évoqué divers sujets d’actualité nationale et internationale, tels que les élections locales ivoiriennes imminentes et la situation politique dans la sous-région ouest-africaine.

Un homme d’Etat exceptionnel

Laurent Gbagbo est un homme politique ivoirien, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, en Côte d’Ivoire. Il a été une figure politique importante dans son pays pendant plusieurs années. Gbagbo a commencé sa carrière politique en tant que professeur d’histoire à l’université de Cocody à Abidjan. Il s’est rapidement engagé dans la lutte pour l’indépendance de la Côte d’Ivoire et est devenu un leader du mouvement estudiantin.

En 1990, après de nombreuses années d’opposition au régime en place, Gbagbo a co-fondé le Front Populaire Ivoirien (FPI), un parti politique qui s’est opposé au président en exercice, Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a été élu président du FPI en 1988 et a continué à défendre les droits des travailleurs et à promouvoir la démocratie en Côte d’Ivoire.

En 2000, Gbagbo s’est présenté aux élections présidentielles et a été élu président de la République. Son mandat a été marqué par des troubles politiques dus à son rejet de la politique française dans son pays, entrainant une guerre civile en 2002, qui a divisé le pays pendant plusieurs années. Après de nombreuses négociations et accords de paix, Gbagbo a été renversé en 2011 par des militaires français et a été envoyé en détention à la Cour pénale internationale (CPI) pour des accusations de crimes contre l’humanité par l’actuel président Alassane Ouattara surnommé le dauphin de Paris.

Après une longue période de procédures judiciaires, Gbagbo a été acquitté de toutes les charges en 2019 et est retourné en Côte d’Ivoire en 2021. Depuis lors, il joue un rôle politique actif en tant que figure de l’opposition et continue de susciter un débat intense dans le pays.