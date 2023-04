Présidentielle 2024 au Sénégal: Idrissa Seck, président du CESE, annonce sa candidature

Idrissa Seck, actuel président du Conseil économique, social et environnemental sénégalais (CESE), a officialisé sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Il est le premier candidat de la grande majorité présidentielle à se déclarer, alors que le président sortant, Macky Sall, n’a pas encore annoncé s’il briguerait un troisième mandat.

Idrissa Seck, allié du président Macky Sall lors de la victoire de 2012 contre Abdoulaye Wade, avait quitté la majorité un an plus tard avant de la rejoindre à nouveau en 2020. Lors d’un point de presse à Thiès, ville située à 50 km de Dakar, il a affirmé : « Ce n’est pas imaginable qu’une élection présidentielle se tienne en ce moment sans Idrissa Seck; je suis candidat ».

Interrogé sur une possible candidature du président Macky Sall, Idrissa Seck a déclaré qu’il attendait la position officielle de l’intéressé, mais que son silence ne le dérangeait pas. Il a également évoqué sa rencontre avec l’opposant Ousmane Sonko le 27 mars dernier, en marge d’un procès en diffamation. Selon lui, la médiation a porté ses fruits, puisque l’opposition a annulé ses marches du 30 mars et du 3 avril. Il a également exprimé son souhait de voir Sonko participer à la présidentielle de 2024, quel que soit l’issue du procès en appel et en cassation.

Plusieurs leaders de l’opposition ont déjà annoncé leur candidature pour l’élection présidentielle à venir, et la société civile et l’opposition exhortent le président sortant à ne pas briguer un troisième mandat qu’ils jugent illégitime.

La candidature d’Idrissa Seck apporte une nouvelle dynamique à la campagne électorale de 2024 au Sénégal. Sa déclaration devrait également inciter d’autres candidats potentiels à se positionner dans les semaines à venir. L’issue de cette élection sera suivie de près, alors que le pays traverse une période de crise économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19.